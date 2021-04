Presidente Jair Bolsonaro EVARISTO SA/AFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/04/2021 20:52 | Atualizado 23/04/2021 21:15

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve mais quatro vídeos removidos pelo YouTube nesta sexta-feira (23). Os vídeos foram tirados do ar por conta da divulgação de desinformação sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Na última segunda-feira (19), um outro vídeo de Bolsonaro já tinha sido tirado do ar pela plataforma pelo mesmo motivo.

Publicidade

Todos os novos vídeos removidos nesta sexta são das lives que o presidente faz às quintas-feiras. São os vídeos de 9 de julho de 2020, 26 de novembro de 2020, 10 de dezembro e 11 de fevereiro de 2021.

As remoções acontecem dias após o YouTube atualizar sua política de uso, acrescentando que vídeos que recomendem o uso de hidroxicloroquina ou ivermectina para o tratamento ou prevenção da Covid-19 seriam tirados do ar. Os medicamentos não têm eficácia comprovada contra a doença.

Publicidade

No último dia 16, o YouTube informou que retiraria vídeos com as seguintes coisas: