Bolsonaro esteve na presença de Flávia Arruda, ministra da Secretaria do Governo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 14:04 | Atualizado 24/04/2021 15:11

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) causou aglomeração ao conversar com a população, na manhã deste sábado, em Ceilândia e no Sol Nascente, no Distrito Federal. Descumprindo as orientações sanitárias para evitar a contaminação do coronavírus, Bolsonaro não utilizou máscara e não manteve a distância exigida entre as pessoas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o presidente visitou a feira Central de Ceilândia. As pessoas se aproximaram para tentar falar com Bolsonaro, gravar vídeos e tirar fotos. A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, postou fotos com o presidente no Sol Nascente.



Em uma das imagens, é possível ver o presidente tomando café em uma residência. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do DF, Ceilândia e o Sol Nascente registram o maior número de mortes por Covid-19 no local.

Crítico das medidas de isolamento social, Bolsonaro afirmou, nessa sexta-feira, que as Forças Armadas poderão ir às ruas garantir a ordem se a política de medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores contra o coronavírus promova "caos". O presidente disse ainda que, se preciso, o Exército será convocado para "restabelecer todo o artigo 5º da Constituição", que fala sobre os direitos individuais da população.