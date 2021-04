Festa clandestina flagrada na zona leste da capital tinha som de DJ e banda contratada Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Por iG

Publicado 24/04/2021 16:25

São Paulo - Uma festa clandestina com 152 pessoas foi interrompida na madrugada deste sábado (24) na Zona Leste da capital paulista pelo comitê de blitze do governo do estado de São Paulo. O evento encerrado pelo órgão, que funciona também com a ajuda da Prefeitura da capital, era realizado no bairro do Aricanduva com pessoas aglomeradas e boa parte sem utilizar máscara de proteção facial.



No local, os agentes ainda flagraram som de DJ e banda contratada. No total, 17 pessoas foram detidas e autuadas, incluindo o proprietário do estabelecimento. Além disso, foram apreendidos equipamentos de som, instrumentos musicais, quatro máquinas de cartão e R$ 30 encontrados em duas máquinas caça-níqueis.

A ação foi deflagrada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), em apoio ao Comitê de Blitze. Equipes da Vigilância Sanitária e Procon-SP também realizaram as respectivas autuações.

Entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24), a Polícia Militar realizou 1.445 ações de dispersão em todo estado, com 183 flagrantes a aglomerações. Na capital, foram 198 dispersões e 53 aglomerações.

A Vigilância Sanitária realizou um total de 25 inspeções, entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24). As fiscalizações resultaram em quatro estabelecimentos autuados, incluindo três bares e lanchonetes flagrados com atendimento presencial e sem uso de máscaras.