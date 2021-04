Por IG - Último Segundo

Publicado 26/04/2021 09:23

Rio - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu que a diretriz das políticas educacionais do Brasil "deve vir e tem que vir em consonância com a visão educacional, do projeto, do senhor presidente da República (Jair Bolsonaro)". As informações são do portal Uol.

A fala aconteceu durante reunião de Milton Ribeiro com Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na ocasião, servidores publicaram uma carta denunciando os riscos que o Inep sofria por trocas ideológicas na autarquia.

"Algumas politicas e decisões, que respeitam o passado e foram tomadas no Inep, não estavam em concordância nem com o ministro, muito menos com o senhor presidente", argumentou Milton.

O atual mandatário da pasta da educação solicitou ainda que haja "sensibilidade de fazer o que é certo", para que "quando se tiver dois caminhos, escolha o mais próximo possível da visão que nós temos a respeito da gestão pública, [...] bem próxima da visão do presidente da República e da visão do ministro que ele colocou".

O Ministério da Educação e o Inep foram procurados para se manifestarem, mas não responderam aos pedidos.