Publicado 17/05/2021 10:22

Começa a partir desta segunda-feira (17) o prazo para a realização dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o edital divulgado no início deste mês, os pedidos poderão ser realizados de forma online, do dia 17 ao dia 28 de maio, através da Página do Participante

Apesar do início do prazo para os pedidos de isenção, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou as datas de realização do exame.

Confira abaixo os critérios para realizar o pedido de isenção:

- estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública;

- ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

- ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

Aqueles que se inscreveram e não compareceram à última edição do exame também poderão justificar a ausência até o dia 28 de maio. O procedimento é necessário para que o candidato realize o pedido de isenção.

De acordo com o cronograma presente no edital, o resultado dos pedidos de isenção e das justificativas de ausência serão divulgadosno dia 9 de junho. O período de recurso será entre 14 e 16 de junho, e o resultado dos recursos serão divulgados em 25 de junho.