Suzane Von Richthofen conseguiu nota alta o suficiente para conseguir vaga em alguma universidade Reprodução

Por iG

Publicado 30/04/2021 18:17 | Atualizado 30/04/2021 18:18

São Paulo - Suzane Von Richthofen prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para detentos e conseguiu nota suficiente para concorrer a vagas em universidades. Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Richthofen atualmente cumpre pena no regime semiaberto em Tremembé (SP).



A detenta está entre as 263 pessoas de presídios do Vale do Paraíba que foram aprovados no Enem com a nota mínima para concorrer às vagas em cursos superiores, segundo informações do G1.

Ela ainda não se manifestou interesse em nenhuma vaga, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A inscrição do primeiro semestre pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) venceu no dia 23 de abril, mas ela ainda pode manifestar interesse em vagas por outros programas, como Prouni e Fies.

Não é a primeira vez que Suzane tenta vaga em alguma universidade. Em 2020, ela conseguiu uma vaga pelo Sisu no curso de Gestão de Turismo, no Instituto Federal de Campos do Jordão (SP). Apesar de ter se matriculado, não conseguiu autorização da Justiça para seguir com o curso.

Em 2017, Suzane foi aprovada em administração em uma instituição católica em Taubaté, mas não chegou a concluir a matrícula. Já em 2016, ela foi autorizada a frequentar o curso de administração em uma universidade particular. Com medo do assédio fora da prisão, ela pediu à Justiça para fazer o curso online, mas teve o pedido negado por falta de recursos tecnológicos no presídio.