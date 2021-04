Aluna do MEP- VR conquista vaga de Engenharia Civil MEP-VR

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 16:32 | Atualizado 28/04/2021 17:04

Volta Redonda - A jovem Sarah Anderson, ex-aluna do Pré- Vestibular Cidadão (PVC), do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), conquistou uma vaga para cursar Engenharia Civil na UFRJ. A estudante moradora de Japeri (Baixada), em 2020, diante da pandemia, passou a estudar no PVC, via online.

Nesta terça-feira, dia 28, a aluna comunicou o professor Paulo Ricardo, seu ex-professor no ensino médio, a sua aprovação para engenharia civil.

“Oh! Professor nem falei para meus pais ainda, falo com o senhor, pois suas orientações, paciência, broncas carinhosas e incentivos fizeram a diferença. Aliás desde 2014, o senhor me aguenta. risos”, escreveu Sarah, para o professor de matemática e da equipe pedagógica do MEP.

Emocionado, o educador Paulo Ricardo, relatou o fato ao grupo de colegas.

“Essa é minha filhota, a conheci no primeiro ano do médio. Carrega uma história de vida incrível (muitas dificuldades e conflitos). Quando, nossa aluna no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, passou para nanotecnologia na própria UFRJ. Em 2018, chegou a recepcionar os alunos do MEP em visita à UFRJ. Em 2019 resolveu trancar a matrícula, pois queria fazer engenharia civil. Ocasião em que falei com ela sobre nossas aulas on-line no MEP devido pandemia. Ela topou, encarou e hoje nos alegra com boa notícia. Praticamente a adotei. A vitória dela é como se fosse a de minha filha. Estou feliz demais. Haja coração!”, manifestou o Mestre em matemática no WhatsApp do PVC.

No grupo vários professores manifestaram alegria e solidariedade ao professor Paulo. Entre eles, o Professor de história e coordenador de humanas no MEP, Anderson Couto.

“Estamos orgulhosos dela e de você também, Paulo Ricardo! Verdadeiro educador que entendeu que o conhecimento muda realidades! É para isso que a gente se entregou a esse ofício! Parabéns! O Movimento rompendo fronteiras”, escreveu Anderson.