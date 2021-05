Aulas começam em junho e se estendem até dezembro de 2021 Site Governo do Estado do Rio

Publicado 10/05/2021 17:57

Rio - A Fundação Cecierj abriu nesta segunda-feira (10), as inscrições para o preenchimento de 6.155 vagas do curso extensivo do Pré-Vestibular Social (PVS). A iniciativa é uma parceria entre a instituição, que é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Secretaria de Estado de Educação.



Os interessados têm até 23 de maio para se inscrever pela internet, na página da Fundação. As aulas e a inscrição são gratuitas. O processo seletivo acontecerá por meio da análise da documentação do candidato, que deve estar matriculado no 3° ano do Ensino Médio ou já ter concluído. Candidatos que tiverem inscrição ativa no Cadastro Único terão prioridade na reserva de vagas.



Os candidatos devem apresentar CPF; documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade, como certificado, diploma, declaração de conclusão ou histórico escolar do Ensino Médio, para os candidatos que concluíram o Ensino Médio. Para quem ainda está cursando, precisa ter declaração da escola de que está matriculado e apto a cursar, em 2021, no último ano do Ensino Médio regular ou equivalente.



Os matriculados na Rede CEJA devem apresentar declaração da escola de que foram aprovados em 50% do total de avaliações previstas para o Ensino Médio e concluíram 2/3 das avaliações de Língua Portuguesa e 2/3 das avaliações de Matemática. Esta declaração deve ser requisitada junto à direção da escola da Rede.



“Em um momento tão importante na vida das pessoas, especialmente dos jovens, o PVS é o apoio que elas precisam para estudar e buscar o tão sonhado diploma do Ensino Superior. Por isso, vejo com entusiasmo a abertura das inscrições para o preenchimento das mais de seis mil vagas distribuídas em todo o estado. Tenho certeza que esse será o início de muitas histórias de sucesso”, disse o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



As aulas começam em junho e se estendem até dezembro de 2021. Por conta da pandemia, o início do curso será apenas com material online e com apoio dos mediadores por ferramentas digitais. O início das atividades presenciais será reavaliado dependendo das condições que permitam a abertura dos locais onde o projeto ocorre.



“O Pré-Vestibular Social está, desde o ano passado, buscando formas de manter o ensino e o vínculo com os estudantes, apesar de toda restrição imposta pela pandemia. Utilizou ferramentas, como o Google ClassRoom, para disponibilizar os conteúdos produzidos pela própria equipe de mediadores e, agora, inicia o ano de forma online para preparar os nossos jovens para esse momento tão importante de suas vidas”, comentou o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Pires.



O candidato deve estar atento no ato da inscrição porque só poderá se inscrever uma única vez, para um único polo, em uma das vagas do seu interesse. Após o preenchimento do formulário, o interessado deverá enviar toda a documentação no formato digital, conforme as especificações estabelecidas no Edital, também disponível na página da Fundação.



As vagas do extensivo 2021 do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj estão disponíveis em 37 locais de ensino, em todo o estado do Rio de Janeiro. Criado em 2003, o PVS é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades e atende cerca de 7 mil alunos em todo o Rio de Janeiro.



Serviço

Inscrições: www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2021

Edital: www.cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2021/05/Edital-PVS-extensivo-2021.pdf