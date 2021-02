Por O Dia

Publicado 02/02/2021 13:32

A Fundação Cecierj oferece mais de 6 mil vagas em cursos do Programa de Formação Continuada para professores da Educação Básica (Ensino Fundamental II e Médio). Os educadores já podem se inscrever: o prazo começou hoje vai até 17 de fevereiro. Ao todo, há 6.200 oportunidades.

Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade a distância nas seguintes áreas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.

Durante os estudos serão publicados textos-base e realizadas discussões, atividades em fóruns e chats sobre diferentes temáticas pertinentes às salas de aula e aos conteúdos da Educação Básica.



No processo de seleção, a escolha de inscritos considerará as áreas de formação e atuação do candidato como prioritárias. Podem se inscrever professores do Ensino Fundamental II e Médio, outros profissionais da Educação e licenciados a partir do 7º período ou 4º ano, de acordo com o número de vagas informado no edital.As inscrições, o edital e todas as informações sobre o processo seletivo devem ser acessadas pela internet pela página. Dúvidas serão esclarecidas por meio do e-mail [email protected]