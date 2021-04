Neste mês, pela primeira vez, oito estados estão registrando menos nascimentos do que mortes. Divulgação

Publicado 26/04/2021 14:41 | Atualizado 26/04/2021 14:44

Rio - Com a pandemia, a população brasileira sofreu uma redução considerável na taxa de natalidade, que determina o numero de nascimentos no país. Em março de 2021, foram registrados 13 nascimentos para cada dez óbitos no Brasil. No ano passado, neste mesmo intervalo, a taxa era de 22 nascimentos para dez mortes. O mesmo levantamento, que tem com base em dados de cartórios da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) apontou, ainda, que neste mês, pela primeira vez, oito estados estão registrando menos nascimentos do que mortes.



A A médica-diretora do Vida-Centro de Fertilidade, Maria Cecília Erthal, acredita que a queda represente um problema delicado e que, segundo ela, já vai afetar as próximas gerações do país.



"O principal o motivo foi para essa diminuição foi a incerteza, no início da pandemia, sobre os efeitos do coronavírus sobre o feto e na gestação. As mulheres foram desaconselhadas a engravidar porque a evidência científica não tinha comprovado a segurança da covid-19 na gestação. Atualmente, sabemos que não ocorre a transmissão vertical do vírus, ou seja, o feto está protegido pela barreira placentária", explicou a médica.

"No entanto, já existe evidência de aumento nas taxas de complicações obstétricas, principalmente no terceiro trimestre da gestação. O estresse e medo da doença também podem estar atrapalhando mulheres que estão tentando engravidar", completou.



Maria Cecília Erthal reforçou, ainda, que o vírus não é causador de abortos, mas o estresse relacionado à pandemia e infecções pode acarretar nisso.



"Apesar de sabermos que o coronavírus não atravessa a placenta, é fato que qualquer infecção que ocorra na gestação aumenta as taxas de abortamentos, pelo estresse que a infecção causa no organismo materno".



Por fim, a especialista orientou que o cenário ideal é aguardar a vacinação para engravidar.



"A situação ideal é que aguardem a vacinação, para então engravidarem. Aquelas que são tempo sensíveis, ou seja, mulheres que a perda de tempo pode causar um dano irreversível na chance da gravidez acontecer, aconselhamos que engravidem logo", finalizou.