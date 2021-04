Deputado federal Pr. Marco Feliciano (Republicanos-SP) Agência Brasil

Por iG

Publicado 29/04/2021 20:28

Brasília - O deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP) usou as redes sociais, na última quarta-feira (28), para comparar a CPI da Covid que transmita no Senado Federal com câmaras de gás. Após o comentário, o grupo “Judeus pela Democracia” repudiou a fala do parlamentar, classificando como “desrespeitosa, sem sentido e imbecil”.

Já o "Museu do Holocausto", espaço criado em Curitiba, no Paraná, para contar histórias de sobreviventes judeus no genocídio promovido pelos nazistas na 2ª guerra, usou as redes sociais para criticar Feliciano pela comparação "ofensiva e inadmissível".

Durante a 2ª guerra mundial, nazistas usavam câmaras de gás nos campos de concentração como um dos meios de exterminar as vítimas, que na visão do grupo totalitário, não era “puro”. Estima-se que milhões de pessoas foram mortas entre 1941 e 1945 nas câmaras.