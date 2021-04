Ciro Nogueira, presidente do PP Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) se reuniu com empresários e banqueiros na última-feira, 28, em São Paulo e afirmou que "a CPI da Covid não vai dar em nada" para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Nogueira é um dos principais defensores do governo no Senado e também integra a comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Covid. Na reunião, ele teria tentado tranquilizar os convidados sobre as investigações contra o presidente.

Estiveram presentes no encontro acionistas e executivos de bancos como Bradesco, Itaú e BTG, além de varejistas e industriais. Também participaram os deputados Luiz Antonio Teixeira Junior (PP-RJ), o doutor Luizinho, Cacá Leão (PP-BA) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária. O senador ainda teria afirmado que os empresários e a imprensa estão superdimensionando a função do senador Renan Calheiros (MDB-AL) como relator da CPI. Para ele, Calheiros pode até reunir graves acusações contra o presidente no relatório, mas, neste caso, a bancada do governo deverá apresentar um relatório diferente, instaurando um embate entre as versões.

Na ocasião, Nogueira também teria feito muitos elogios ao presidente, afirmando que ele é o político mais bem intencionado que já conheceu. Ciro já foi apoiador dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).