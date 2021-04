Homens são presos com R$ 18 mil em notas falsas no sul de Sergipe Divulgação

Por iG

Publicado 30/04/2021 13:14 | Atualizado 30/04/2021 13:16

Aracaju - Dois homens foram presos no município de Indiaroba, no sul de Sergipe, com R$ 18 mil em notas de R$ 200 falsas, na última quinta-feira, 29. O dinheiro falso foi adquirido pela internet. De acordo com a Polícia Civil, os homens são da Bahia e estavam aplicando golpes em comerciantes da região.



Um dos envolvidos tinha um mandado de prisão por furto qualificado e estelionato. O outro já respondia pelo crime de apropriação indébita e confessou que comprou as cédulas falsas por um anúncio em uma rede social.

No momento do flagrante, foram encontrados R$ 600 com os homens e o restante foi encontrado dentro do veículo usado por eles.