Incêndio tomou grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis Reprodução/TV Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 07/05/2021 12:40

Um incêndio tomou grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis no bairro Morada Nova, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 07, e já atinge outras casas. Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, não há informações de vítimas. Veja o vídeo: