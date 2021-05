Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro Jefferson Rudy/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/05/2021 15:02

Rio - A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e médica, Mayra Pinheiro, afirmou à CPI da Covid que ela e familiares próximos fizeram o uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a covid-19 quando contraíram a doença.

Segundo a médica, "aqueles que se submeteram ao tratamento precoce, graças a Deus, todos evoluíram". Entre eles, Mayra destacou o exemplo do pai. "Ele ficou muito grave. Ainda permanece internado na UTI. Ele tinha uma doença de base, um câncer na próstata. Minha mãe também com várias comorbidades". "Meu pai, a despeito do internamento na UTI, permanece vivo e nos próximos dias deverá voltar para casa", afirmou.