A barragem chamada Xingu, na mina Alegria, está interditada desde março do ano passado e sem receber rejeitos de minério de ferro há 20 anos, porém, com alguns trabalhadores em atividade.Reprodução/Internet

Por iG

Publicado 10/06/2021 08:54 | Atualizado 10/06/2021 10:15

Uma barragem da mineradora Vale corre risco de ruptura por liquefação (quando a matéria passa do estado gasoso para o líquido) em Mariana (MG). Foi o que informou a Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, que interdita atividades da empresa na região.



A barragem chamada Xingu, na mina Alegria, está interditada desde março do ano passado e sem receber rejeitos de minério de ferro há 20 anos, porém, com alguns trabalhadores em atividade. Segundo o órgão, o rompimento da barragem poderia provocar o soterramento de quem ainda trabalha no local.

A interdição ocorreu após visita de fiscais. Em nota à CNN, a Vale disse que a barragem de Xingu não corre risco de romper e que não houve alteração nas condições ou no nível de segurança.



"Não obstante, em conformidade com o termo de interdição da Superintendência Regional do Trabalho, a Vale suspendeu o acesso de trabalhadores e a circulação de veículos na zona da inundação da barragem Xingu, sendo permitidos apenas acessos imprescindíveis para estabilização da estrutura, com rigoroso protocolo de segurança", afirmou a mineradora à CNN.