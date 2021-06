Ex-governador do Rio, Wilson Witzel, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-governador do Rio, Wilson Witzel, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feiraJefferson Rudy/Agência Senado

Por Luiz Gontijo - iG

Publicado 16/06/2021 13:00

Rio - O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro, durante a CPI da Covid, alegando que ele deveria liderar o país no combate a pandemia.

Segundo o ex-governador, o presidente deveria estar mais preocupado em "liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata". A fala de Witzel faz menção aos passeios de moto promovidos pelo presidente da República com apoiadores do Governo.



