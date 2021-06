A operação vai contar com uma força-tarefa de policiais municipais, estaduais e federais, além da Receita Federal. - Divulgação/SSP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/06/2021 09:44 | Atualizado 21/06/2021 09:52

Um bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos de seis estados marca o início das ações da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação começa nesta segunda-feira, 21, e segue até sábado, dia 26. O objetivo, segundo a pasta, é fomentar apreensões de drogas transportadas nas rodovias federais e estaduais.

A operação vai contar com uma força-tarefa de policiais municipais, estaduais e federais, além da Receita Federal, no Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina e Paraná. A integração das tropas é feita pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

"Para trazer resultados positivos no combate ao crime organizado é fundamental o trabalho integrado e colaborativo entre as polícias", afirmou Alfredo Carrijo, secretário de Operações Integradas.

As atividades fazem parte da Operação Hórus, do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) e coordenadas pelo Centro de Operações de Fronteira (CIOF), todos da Seopi. A ação com cães farejadores é um projeto-piloto e o objetivo, de acordo com o Ministério, é expandir a estratégia para todas as unidades do programa.