Ministério da Saúde planeja empréstimo de R$ 3 bilhões para compra de vacinas

No projeto que embasa o pedido, a pasta admite que a retomada da economia depende da vacinação. Texto destoa do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que tem minimizado em diversas ocasiões a importância da estratégia de imunização

Publicado 23/06/2021 14:12 | Atualizado há 53 minutos