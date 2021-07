Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho - Reprodução/Youtube

Publicado 13/07/2021 20:53 | Atualizado 13/07/2021 20:54

São Paulo - O guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho apresenta quadro instável. De acordo com o boletim médico, divulgado nesta terça-feira, Olavo "evolui consciente, comunicativo e com quadro clínico estável". O astrólogo está internado desde o dia 8 no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

"O paciente permanece sob tratamento medicamentoso para infecção, compensação cardíaca e hemodinâmica, assim como em exames de diagnóstico, para a definição de conduta terapêutica", diz o comunicado divulgado pelo hospital.

Na semana passada, Olavo foi hospitalizado depois de sofrer um "mal-estar súbito" no avião durante viagem dos Estados Unidos para o Brasil.