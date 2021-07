Nesta terça, Bolsonaro também criticou a ideia de uma terceira via, e afirmou que a eleição será decidida entre ele e Lula apenas - Ricardo Stuckert

Publicado 20/07/2021 13:46 | Atualizado 20/07/2021 16:50

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para falar sobre a possibilidade de uma terceira via para as eleições de 2022. Líder das intenções de voto, Lula afirmou que falar numa terceira opção, além dele e o rival, o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), é uma "invenção dos partidos que não têm candidato".

A 3a via é uma invenção dos partidos que não tem (sic) candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa de desculpa a tal da 3a via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força. — Lula (@LulaOficial) July 20, 2021 "A 3ª via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização. O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo. Quem tá sem chance usa de desculpa a tal da 3ª via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força", escreveu Lula no Twitter.

Nesta terça, Bolsonaro também criticou a ideia de uma terceira via, dizendo que não há espaço para ela e que a eleição será decidida entre ele e Lula apenas.



Uma pesquisa do Datafolha divulgada há 10 dias mostra Lula liderando a disputa, com 46% das intenções de voto, contra 25% de Bolsonaro. Os pré-candidatos que tentam se apresentar como "terceira via" não chegam a dois dígitos: Ciro Gomes (PDT) tem 8%, enquanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chega a 5% e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) tem 4%.