Ciro Gomes também falou em alianças organizadas pelo PDTReprodução

Publicado 31/07/2021 10:08 | Atualizado 31/07/2021 10:35

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse, nesta sexta-feira, 30, que se considera o nome mais viável fora da polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022. Segundo ele, Lula representa o "passado, fragmentado e não racional", enquanto Bolsonaro pode nem participar da disputa eleitoral. "Não tem nem partido político."

Ciro disse que a população brasileira vai se "surpreender" com as alianças que o PDT está articulando nos Estados com foco nas eleições do ano que vem. Para ele, o PT peca justamente na articulação política.