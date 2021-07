Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 31/07/2021 11:51

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa neste sábado, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, de um passeio de motocicleta com apoiadores.

Em vídeo postado nas redes sociais pelo Patriotas, Bolsonaro aparece cercado de apoiadores, com roupas de motoqueiro, capacete e, como de costume, sem máscara de proteção contra a covid-19.

Ainda na cidade, ao meio-dia, o presidente visita o Hospital de Esperança, que será oficialmente credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Também em Presidente Prudente, às 14 horas, o presidente terá encontro com alguns prefeitos de cidades do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, antes de retornar para Brasília.

Antes de embarcar para Presidente Prudente, Bolsonaro utilizou as redes para novamente atacar as urnas eletrônicas e defender o voto impresso. Para isso, elogiou o sistema eleitoral do Paraguai.

"O Paraguai é exemplo para o Brasil quanto à confiabilidade das suas urnas”, escreveu.

Vale lembrar que, no último dia 29, Bolsonaro promoveu uma live na qual prometeu apresentar provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Entretanto, durante o evento, ele comentou que “não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas”.

O presidente ainda exibiu o que chamou de "indícios" de fraude, porém, com nenhuma comprovação de veracidade, e usou o tempo para levantar uma série de dúvidas sobre o atual sistema de votação brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, emitiu nota alertando que o chefe do Executivo propagou notícias falsas em sua live.