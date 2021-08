As inscrições vão até o dia 6 de agosto - Agência Brasil

Publicado 03/08/2021 09:48

Começa nesta terça-feira, 3, o período de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e os estudantes interessados em concorrer a uma vaga no ensino superior público têm até o dia 6 de agosto para se inscrever. Nesta edição do Sisu do segundo semestre de 2021 serão ofertadas 62.365 vagas em 70 instituições públicas de ensino superior. As inscrições vão até o dia 6 de agosto.Podem participar os estudantes que fizeram a prova do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tiveram nota zero na redação. Quem fez o Enem na condição de treineiro não pode se inscrever no Sisu, conforme previsto no edital do exame. O resultado da seleção será divulgado no dia 10 de agosto, conforme o calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).Como funcionaAo se inscrever no Sisu pela página oficial , o candidato pode escolher duas opções de curso, por ordem de preferência e, até o encerramento do prazo, pode modificar essas escolhas.A partir do segundo dia, o Sisu passa a calcular e divulgar diariamente a nota de corte para cada curso. É a menor nota para ficar entre os selecionados na modalidade escolhida, com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição.No momento da inscrição, o candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às vagas reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.