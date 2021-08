Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) - Pedro França/Agência Senado

Publicado 03/08/2021 12:18 | Atualizado 03/08/2021 12:20

Brasília - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu, nesta terça-feira, 3, a aprovação do requerimento de convocação do ministro da Defesa, Braga Netto. O pedido está pautado para a sessão de hoje. "É pelo papel que Braga Netto exerceu como chefe da Casa Civil no momento mais grave da pandemia", disse Renan sobre o pedido que dividiu senadores da CPI, até mesmo entre o grupo majoritário.

Renan também comentou sobre a produção do relatório final da comissão. Segundo ele, a ideia é que o documento seja finalizado antes mesmo do prazo de 90 dias de prorrogação das atividades da CPI. "Relatório final a partir de agora vai começar a ser alinhavado, nas suas diferentes vertentes. Mas não será fechado preliminarmente, porque a cada momento acontece um fato novo", disse o senador.



"Expectativa que temos é de não usar os 90 dias, vamos trabalhar no sentido de antecipar apresentação do relatório final. Mas nunca sabemos. CPI você sabe como começa e não sabe como termina", afirmou Renan.



O relator ainda comentou que o pedido de quebra de sigilo contra a Jovem Pan, apresentado por seu gabinete, foi um equívoco realizado durante o recesso parlamentar. O requerimento já foi retirado por Renan. "De minha parte, nada que possa respingar na liberdade de expressão vai ter minha aceitação", disse. No domingo, 1, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgou uma nota de repúdio à tentativa de quebrar o sigilo bancário da rádio. Além da Abert, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel) também se manifestou contra a iniciativa.