A remessa foi produzida no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) - Divulgação

Publicado 20/08/2021 10:02

A Fiocruz entrega, nesta sexta-feira, 20, cerca de 3,9 milhões de doses da vacina covid-19, produzida no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Ao todo, serão realizadas duas liberações, uma com 308 mil doses, para o Estado do Rio de Janeiro, e o restante ao Ministério da Saúde, para distribuição aos demais estados.



Com as remessas, a fundação alcança a marca de 88,4 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e 23 semanas seguidas com entregas. Desse total, 84,4 milhões de vacinas foram produzidas em Bio-Manguinhos e 4 milhões foram importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.