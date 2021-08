Gilmar Mendes rejeita pedido de liberdade de DJ Ivis - Reprodução

Publicado 25/08/2021 21:10

A Justiça negou o pedido de habeas corpus de Iverson de Souza Araújo, conhecido popularmente como DJ Ivis. Segundo o G1, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu por dois votos a um manter a prisão do artista, realizada no dia 14 de julho deste ano.



DJ Ivis foi preso após viralizarem nas redes sociais vídeos nos quais ele aparece agredindo a ex-mulher Pamella Holanda. O produtor musical está detido no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Como o caso teve grande repercussão, o artista está em uma situação especial para que a integridade física dele seja preservada.



O Ministério Público do Ceará (MPCE) definiu na denúncia que DJ Ivis cometeu violência física, psicológica e patrimonial contra Pamella Holanda, crimes que se enquadram na Lei Maria da Penha. O artista vai responder por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.