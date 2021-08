Eliza Samudio - Reprodução

Publicado 26/08/2021 19:35 | Atualizado 26/08/2021 20:43

Belo Horizonte - O policial civil aposentado José Lauriano de Assis Filho, o Zezé, acusado de envolvimento na morte de Eliza Samudio, foi condenado a 22 anos de prisão. A sentença foi dada, nesta quinta-feira (26), após dois dias de julgamento.

O segundo dia de júri começou com o debate entre acusação e defesa e, após mais de 9 horas, os jurados, composto de cinco mulheres e dois homens, se reuniram para decidir o futuro de Zezé. O policial poderá responder em liberdade até o julgamento do recurso, solicitado pela defesa, informou a GloboNews.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Zezé sequestrou, no dia 4 de junho de 2010, Eliza e Bruninho, à época com 4 meses. Conforme a denúncia, ele contou com a ajuda do primo do goleiro Bruno Fernandes, Jorge Luiz Lisboa Rosa. De acordo com o MP, a ação foi acertada com o goleiro e seu amigo de infância Luiz Henrique Romão, o “Macarrão”.



Na quarta-feira (25), primeiro dia de julgamento do policial civil aposentado, 11 testemunhas foram ouvidas, inclusive Bruno e Macarrão, que prestaram depoimento por videoconferência. Ao total, a sessão durou 13 horas e terminou por volta das 23h desta quarta, sendo retomada às 9h30 desta quinta-feira (26).



Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza, além do sequestro e cárcere privado de seu filho Bruninho. O crime ocorreu em 2010 e, até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. Já “Macarrão” foi condenado, em 2012, a 15 anos de prisão pela participação no crime.