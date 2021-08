Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente serão contemplados, além de grávidas e puérperas - Reprodução.

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente serão contemplados, além de grávidas e puérperas Reprodução.

Publicado 26/08/2021 22:13

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de São Paulo vai realizar a vacinação contra a Covid-19 em sete parques da capital paulista no próximo domingo (29). A imunização será feita para todos os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência física permanente, além de grávidas e puérperas. As pessoas que precisarem tomar a segunda dose da vacina também poderão procurar esses locais.



A campanha estará disponível das 8h às 17h nos parques do Carmo, Ecológico do Tietê, Villa-Lobos, Independência, Guarapiranga, Juventude e no Centro Esportivo de Esportes Radicais, na região central.

Com a ação, a prefeitura busca ampliar os locais de vacinação e, assim, incentivar a imunização.



Confira, abaixo, os locais de vacinação para este domingo:

- Megapostos: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

- Farmácias Avenida Paulista: vacinação D1 e D2. Avenida Paulista, n° 2371 e 266 - das 08h às 16h

Vacinação D1 e D2.



Domingo (29), das 8h às 17h



- Região Sul: Parque do Guarapiranga;

- Região Leste: Parque do Carmo e Parque Ecológico do Tietê;

- Região Oeste: Parque Villa-Lobos;

- Região Sudeste: Parque da Independência;

- Região Norte: Parque da Juventude;

- Região Centro: Centro Esportivo de Esportes Radicais.



Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Os jovens receberão somente o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até o momento, para essa faixa etária.



Até esta quinta-feira (26), a capital já aplicou 13.921.314 doses de vacinas contra a Covid-19 — 9.238.099 primeiras doses, 4.362.607 segundas doses e 320.608 doses únicas.

No total, 25.315 adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e puérperas, entre 16 e 17 anos, já foram vacinados.