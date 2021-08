Indígenas queimam 'caixão' de papelão durante protesto contra marco temporal - Reprodução

Indígenas queimam 'caixão' de papelão durante protesto contra marco temporalReprodução

Publicado 27/08/2021 15:52 | Atualizado 27/08/2021 15:54

Brasília - Nesta sexta-feira (27), indígenas de diferentes regiões do país voltaram a se manifestar contra o marco temporal, em frente à Esplanada dos Ministérios em Brasília. O tema começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quinta-feira (26), mas foi adiado para o dia 1º de setembro.

Os indígenas colocaram fogo no 'caixão' por volta das 11h30, em frete ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. A representação tinha escritos como "marco temporal, não", "fora garimpo", "fora grileiros" e "condenação ao genocida".

O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas, que podiam ser vistas de longe. Ninguém ficou ferido na ação.

As manifestações foram acompanhadas pela Polícia Militar do DF, que chegou a bloquear o trânsito na via S1 por um momento. O ato terminou às 12h e o grupo voltou ao acampamento, que está montado próximo ao Teatro Nacional.

Hoje é o quarto dia de protestos em Brasília para pressionar o julgamento do Supremo sobre as demarcações de terras indígenas.

O marco temporal está ligado ao Projeto de Lei 490/2007, apoiado pela bancada ruralista. A decisão, se aprovada, deve prejudicar o processo de demarcação de 303 terras, onde vivem cerca de 197 mil indígenas.