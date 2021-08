Alunos cospem em calouros na UFTM - Twitter / reprodução

Alunos cospem em calouros na UFTMTwitter / reprodução

Publicado 28/08/2021 19:06

Alunos do 2º ano do curso de medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, cuspiram bebida em colegas do 1º ano durante um trote.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento, que teria sido gravado há duas semanas em uma rua ao lado do campus da Universidade, em plena pandemia de Covid-19, enquanto medidas para conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) deveriam estar sendo cumpridas.

Em nota enviada ao G1, a UFTM disse que o trote é proibido "dentro e fora do âmbito da Universidade, conforme previsto em regulamentos internos". "Procedimentos necessários foram adotados e a denúncia foi encaminhada para apuração e instauração de processo pela Comissão Disciplinar Discente", afirma a Universidade.