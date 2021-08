Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) - Pedro França/Agência Senado

Brasília - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, nesta terça-feira, 31, que a entrega do relatório da comissão deve acontecer na segunda quinzena de setembro. Segundo ele, alguns empecilhos podem estender esse prazo para o dia 22 do próximo mês. Ainda na entrevista, Calheiros afirmou que, na avaliação dos senadores, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, é o comandante de um dos maiores esquemas de corrupção na história da Saúde.

"É evidente que algumas dificuldades que se coloquem no caminho da CPI postergam um pouco, mas é para 21, no máximo 22 de setembro", afirmou aos jornalistas. Questionado sobre a divulgação da lista oficial de investigados, o relator cogitou a possibilidade de divulgá-la ainda nesta terça:

"Estou ainda detalhando os nomes a partir dos indícios e das comprovações que nós temos na própria investigação, estou planejando mais tarde, juntamente com o presidente e o vice-presidente da comissão, em uma outra conversa no final do dia apresentar essas informações".

Já o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sugeriu o adiamento da entrega do relatório. O vice-presidente também recomenda que a comissão aprofunde as investigações sobre a empresa VTCLog.

"Diante do claro flagrante de desobediência da VTCLog a esta CPI, acredito que não será possível entregar o relatório final sem antes ouvirmos esses dirigentes. Não estamos convocando Karina Kufa por ser advogada do presidente da República. Mas pelos notórios diálogos que ela possui com vários lobistas investigados por esta CPI. Diálogos e tráfico de influência em favor da empresa Precisa", ponderou. Senador Randolfe cita nomes de representantes da VTCLog que devem ser ouvidos pela comissão.



"Não façam prejulgamentos. Vossa Excelência quer destruir biografias de profissionais do direito. Vossa Excelência não tem o direito de estar atacando profissionais do direito da forma que está fazendo", afirmou Bezerra ao relator, Renan. Ricardo Barros Randolfe ainda defendeu a reconvocação do motoboy Ivanildo Gonçalves para esta quarta-feira, 1º, além de sugerir o depoimento de diretores da empresa de logística e da advogada Karina Kufa.

Antes do início da sessão, Renan disse, ainda, que o deputado Ricardo Barros é apontado como chefe do suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde: "Nós estamos avaliando que o deputado Ricardo Barros é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheira que assaltou, entre outros órgãos públicos, o Ministério da Saúde. Isso está evidentemente comprovado".

Logo após o episódio, Barros criticou a fala em sua rede social. "Senador Renan e a CPI não tem nada contra mim e não terão. Minha conduta é ilibada. Entendo o desespero de não terem concretude nas suas acusações. Só querem atacar o governo do qual sou lider. Enganar o STF não resolve a falta de consistência da CPI. Só causam danos ao Brasil", escreveu.

O líder do governo na Câmara foi convocado na CPI após acusações feitas pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e pelo irmão do parlamentar, Luis Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, de corrupção no contrato para compra da vacina indiana Covaxin. Eles afirmam que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atribuiu as suspeitas de irregularidades envolvendo as negociações para aquisição do imunizante a um 'rolo' do líder do governo na Câmara.