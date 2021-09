Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - Gil Ferreira/Agência CNJ

Publicado 31/08/2021 22:08

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou hoje, 31, a criação de um cadastro online para dar visibilidade a mulheres juristas. O objetivo é incentivar a participação das magistradas em eventos e ações institucionais.

Pelo ato normativo, um repositório online deverá ser criado pelos tribunais para cadastrar dados de mulheres juristas com experiência em diversas aéreas do direito. A medida faz parte da Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário.

De acordo com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), não há nenhuma jurista entre os 15 autores mais citados em textos produzidos por juízes e juízas.