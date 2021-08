Karina Kufa é advogada da família do presidente Jair Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Karina Kufa é advogada da família do presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 14:36 | Atualizado 31/08/2021 14:44

A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira, 31, o requerimento para ouvir a advogada Karina Kufa, que defende o presidente Jair Bolsonaro em ações na Justiça Eleitoral. Os senadores apontam que ela foi responsável por organizar um jantar em sua residência, onde se conheceram o lobista Marconny Faria e ex-secretário-executivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Ricardo Santana. Parlamentares apontam que os dois teriam atuado como lobistas da Precisa Medicamentos e se ela pode ter sido beneficiada fazendo essa intermediação.

A advogada não negou a realização do jantar e afirmou que não havia qualquer irregularidade no encontro. “Fazer churrasco não é crime; conhecer pessoas não é crime” , disse Kufa.

Marconny Faria é apontado pela comissão como um "lobista" que tentaria privilegiar a Precisa Medicamentos junto a pasta. Já José Ricardo Santana, que depôs na CPI na última quinta-feira, 26, também teria trabalhado com o Ministério da Saúde na intermediação de negócios da Precisa.

Com sua saída da Anvisa, Santana foi convidado para fazer parte da equipe do Ministério da Saúde pelo ex-diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias. Os senadores reforçaram a tese de que ele era um lobista dentro da pasta. Randolfe apontou que, pelas informações da CPI, Santana conheceu o lobista Marconny, com quem fala em áudio divulgado pela comissão, na casa da advogada do presidente Bolsonaro, em 25 de maio do ano passado.

Menos de 20 dias depois, ele mandou o primeiro áudio para o lobista. Santana admitiu conhecer Karina e Marconny, mas disse não se recordar das circunstâncias em que foi apresentado a ele e não se lembrar também de quem mais estava na casa da advogada.

"Marconny, foi um prazer te conhecer hoje na casa da Karina. Aliás, ela me passou seu telefone. Obrigado pelo bate-papo agradável. Se eu puder te ajudar em algo, conte comigo. Boa noite", afirmou Santana no áudio apresentado na CPI.

Santana afirmou que não se lembra onde conheceu o Marconny. Os senadores também perguntaram se Jair Renan, conhecido como o "filho 04" de Jair Bolsonaro, estava nesse jantar, mas ele também disse que não se lembrava.

As mensagens indicam ainda que Marconny e Santana discutiram formas de fraudar uma licitação de testes para a Covid-19 e beneficiar a Precisa Medicamentos. A CPI afirma que as informações seriam repassadas para Dias.

Motoboy da VTCLog será reconvocado

Durante a sessão, também foi aprovada uma nova convocação do motoboy Ivanildo Gonçalves, que teria feito saques suspeitos no valor de R$ 4,7 milhões serviço da VTCLog, empresa de logística investigada pela Comissão. Foram pedidas quebras de sigilos telefônicos, fiscal, bancário e telemático de nomes ligados à empresa.

O depoimento do motoboy estava previsto para esta terça, mas, um dia antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, garantiu a Ivanildo o direito de não comparecer à comissão.