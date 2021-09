Renan e Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 31/08/2021 16:16

Brasília - Um dos filhos de Jair Bolsonaro, o Jair Renan, resolveu homenagear o pai. O 04, como é conhecido, tatuou o rosto do presidente em seu braço. Uma imagem com o resultado da ação, feita em um estúdio de Goiânia, foi compartilhada por Renan em seu perfil no Instagram.

Veja o resultado:

"Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora, eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai e tenho cada vez mais. Eu tenho os olhos do pai e o coração. Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais. É muito orgulho, meu pai, e gratidão”, escreveu Renan na legenda da foto.