Bolsonaro apresenta medalha de "imorrível", "imbrochável e incomível"Reprodução

Publicado 31/08/2021 14:56 | Atualizado 31/08/2021 16:49

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresentou nesta terça-feira (31) a apoiadores uma medalha com os dizeres "clube Bolsonaro: 'imorrível', 'imbrochável' e 'incomível'. Há, ainda, uma foto do chefe do Executivo com o dedo em riste.

“Eu sou esse cara aqui. Olha aqui, lê aqui. Mulher não pode ver isso, não (...) Essa medalha não é qualquer um que tem, pô”, disse o capitão da reserva.

Bolsonaro já tinha afirmado ser "imorrível", "incomível" e "imbrochável" em outras ocasiões. Ele usou o termo, por exemplo, durante manifestação de apoiadores do seu governo em Brasília em maio.

“Fica tranquilo, já falei que sou imorrível, imbrochável e também sou incomível”, disse, após ser questionado sobre seu estado de saúde.