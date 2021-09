Dilma Roussef - Roberto Stuckert/PT

Publicado 31/08/2021 18:33 | Atualizado 31/08/2021 18:35

São Paulo - A ex-presidente Dilma Rousseff será internada nesta quarta-feira, 1º, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde será submetida a um cateterismo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da petista.

Dilma passou por um procedimento de desobstrução de artéria no mesmo hospital em dezembro de 2018. A angioplastia ocorreu após um exame feito no dia anterior para verificar possíveis entupimentos nas artérias que irrigam o coração. Dilma foi acompanhada pela equipe médica coordenada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que também é diretor do hospital.

Em 2009, antes de ser eleita presidente, Dilma passou por um tratamento de quimioterapia no mesmo hospital contra um câncer no sistema linfático. Na ocasião, havia sido detectado um tumor 2,5 centímetros na axila esquerda.