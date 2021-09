Helicóptero da Secretaria de Segurança sobrevoa colégio após professora ser afastada por criticar Bolsonaro - Reprodução Internet

Helicóptero da Secretaria de Segurança sobrevoa colégio após professora ser afastada por criticar Bolsonaro Reprodução Internet

Publicado 02/09/2021 16:13 | Atualizado 02/09/2021 19:54

Cuiabá - Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso (Sesp-MT) sobrevoou o Colégio Notre Dame de Lourdes, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira ( 2), exibindo uma bandeira do Brasil. A ação, que provocou ventania e deixou alunos assustados (veja o vídeo abaixo), aconteceu após uma professora do 3º ano do Ensino Fundamental levar suspensão de três dias por criticar o presidente Jair Bolsonaro.

Helicóptero da Secretaria de Segurança sobrevoa colégio após professora ser afastada por criticar Bolsonaro.#ODia



Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/3A0hRZCJSB — Jornal O Dia (@jornalodia) September 2, 2021

Procurada pelo DIA, a secretaria informou que o voo foi feito a pedido da instituição de ensino para "comemoração à semana da pátria" e negou que a medida tenha "conotação política". A pasta também informou que membros do Cento Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) realizaram palestras com orientações aos alunos sobre segurança pública.

Já o Colégio Notre Dame, de acordo com o portal Yahoo!, também afirmou que a solicitação não tem algo relacionado com a professora e disse que as situações não passam de uma "coincidência". Ainda segundo a escola, o objetivo do pedido era trabalhar os símbolos pátrios próximo ao 7 de setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil.

Entenda o caso

Uma professora, que não teve o nome revelado, foi suspensa por três dias após criticar Bolsonaro em um grupo do WhatsApp formado por alunos entre 7 e 9 anos, que estão no 3º ano do ensino fundamental. Na ocasião, a docente afirmou que o presidente é a favor do desmatamento e da destruição da natureza e teceu críticas ao voto impresso, na qual para ela teria o objetivo de "roubar".

"Ele é a favor do desmatamento. Ele é a favor que os garimpeiros façam destruição dentro das terras indígenas. Além da destruição da natureza, está prejudicando o povo indígena. Os garimpeiros e o presidente da república são a favor disso. Temos que começar a pensar o que queremos para o nosso Brasil", declarou em uma das mensagens.

A mãe de um dos alunos gravou as críticas e levou o vídeo à direção do colégio, que decidiu suspender a profissional.