Doses produzidas estão em etapa de controle de qualidade Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 02/09/2021 18:47 | Atualizado 02/09/2021 19:08

A Fiocruz informou, nesta quinta-feira, 2, que entregará a próxima remessa de doses da Astrazeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre os dias 13 e 17 deste mês. A instituição também afirmou que recebe nesta sexta mais um lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a fabricação da vacina contra a Covid-19. A nova leva será suficiente para a produção de 4,5 milhões de imunizantes.

A Fiocruz dá o prazo de entrega entre os dias 13 e 17 para a entrega, uma vez que todo o processo, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva cerca de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade das vacinas.

"A AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes de IFA, conforme acordado. No entanto, a Fiocruz tem buscado acelerar o envio das remessas junto à farmacêutica de forma a garantir entregas semanais ininterruptas", afirmou a fundação, em nota.



Com o novo lote, a instituição já assegura, para este mês, a entrega cerca de 15 milhões de vacinas. Vale lembrar que este número ainda pode ser reajustado conforme a chegada de novas remessas de IFA.

Todas as doses relativas ao lote de IFA recebido em 25 de agosto já foram produzidas e estão na etapa de controle de qualidade. Parte do lote recebido em 30 de agosto também já foi produzida. Neste momento, há 6,1 milhões de doses na etapa de controle de qualidade e o restante em produção.



Desde o começo do ano, a Fiocruz já entregou 91,9 milhões de doses ao PNI. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do IFA e aguarda a confirmação das datas para a chegada dos próximos lotes do insumo ainda no mês de setembro.