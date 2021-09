Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 02/09/2021 22:01

Uma pesquisa realizada pelo PoderData indica que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caiu 4 pontos percentuais e chegou a 27%, atingindo o nível mais baixo já registrado pela empresa. A pesquisa foi realizada entre segunda, 30, e quarta-feira, 1, desta semana.



Já os que desaprovam o governo chegaram a 63%, a segunda pior marca do governo.

As pessoas que classificam a gestão do mandatário como "ruim ou péssima" são 55%, em comparação com 56% da pesquisa feita 15 dias antes pela companhia. As que classificam como "ótimo ou bom" caíram para 25%, ante 28% do último levantamento. Além disso, 14% acham Bolsonaro "regular" e outros 6% não souberam responder.



A diferença entre as avaliações positivas e negativas ficou em 30 pontos percentuais.

Segundo a pesquisa, 61% dos moradores da região Nordeste ouvidos e os que cursaram até o ensino fundamental (também 61%) são os que têm maior índice de rejeição a Bolsonaro. Já 39% da região Sul e 35% da região Norte e os com ensino superior (33%) são os que mais classificam o chefe do Executivo como "bom ou ótimo".

Os dados foram coletados entre 16 e 18 de agosto de 2021 pelo PoderData . No total, a empresa ouviu 2.500 pessoas em 433 municípios nas 27 unidades da Federação, por ligação telefônica. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.