Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 06/09/2021 13:53

Brasília - Em meio à crise entre Poderes e às vésperas de manifestações em apoio ao governo que prometem ser recheadas de críticas ao Judiciário, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), dedicou alguns minutos de sua manhã desta segunda-feira, 6, para tirar fotos com apoiadores enquanto posava dentro do Rolls-Royce da Presidência.

O carro não chegou a dar partida, mas o presidente chamou apoiadores que estavam na entrada do Palácio da Alvorada para posarem ao seu lado. Bolsonaro chegou a tirar algumas fotos dentro do veículo. O presidente estava acompanhado do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ).

Em um momento de maior animação, o chefe do Executivo pediu que todos os homens saíssem do enquadramento da foto. "Só as mulheres aqui", pediu. Após alguns minutos, Bolsonaro se retirou afirmando que precisava trabalhar.

Na agenda oficial desta segunda-feira, o chefe do Executivo tem encontros marcados ao longo do dia com o ministro da Justiça, Anderson Torres, o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa, e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França.