Vídeo publicado pelo grupo AnonymousReprodução

Publicado 06/09/2021 17:14 | Atualizado 06/09/2021 17:16

“A guerra está declarada, e nós faremos você pagar por seus crimes”, declarou uma célula do ‘Anonymous’ ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O vídeo teria sido publicado, inicialmente, na página da Fib Bank, hackeada pelo grupo. A empresa está sendo investigada pela CPI da Covid, acusada de fraude após aparecer como fiadora de R$ 80,7 milhões do contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, envolvendo o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos.



No vídeo, o grupo também convoca brasileiros para se manifestarem em oposição ao presidente nesta terça-feira, dia 7 de setembro. Na mesma data, manifestações em favor do governo estão previstas para ocorrer em todo o país.



“É importante que neste 7 de setembro, nós tomemos as ruas, para mostrar que o queremos fora do governo, derrotado. Em suas próprias palavras, restarão apenas duas opções para ele: prisão ou cova”, comunicou o vídeo. Assista:



ATENÇÃO: Esta é a mensagem deixada no site da FIB BANK. Nós estamos em toda a parte. Nós somos #Anonymous. pic.twitter.com/aUkMdHZc4M — Anonymous Brasil (@YourAnonNewsBR) September 4, 2021 O nome do grupo ativista foi parar nos Trending Topics do Twitter nesta segunda-feira, 6, após a repercussão do vídeo, veiculado por diversos perfis da rede social. Até o momento da publicação desta matéria, o site da Fib Bank permanecia fora do ar.

O nome do grupo ativista foi parar nos Trending Topics do Twitter nesta segunda-feira, 6, após a repercussão do vídeo, veiculado por diversos perfis da rede social. Até o momento da publicação desta matéria, o site da Fib Bank permanecia fora do ar.

“As pessoas que você está matando são as pessoas das quais você depende. Nós fazemos o pão que você come. Nós arquivamos seus documentos. Nós entregamos suas encomendas. Nós estamos em todo o lugar. Nós somos Anônimos”, declarou o grupo.