Carla Zambelli - Reprodução / Internet

Carla ZambelliReprodução / Internet

Publicado 07/09/2021 15:02 | Atualizado 07/09/2021 16:28

Na Avenida Paulista, milhares de manifestantes ocupam os arredores do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A polícia fez bloqueios próximo ao Parque Trianon, onde há um carro de som em que deputados federais que integram a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro fazem discursos.

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma das mais próximas a Bolsonaro no Congresso, falou com os manifestantes por volta das 13h e mandou recados ao Supremo Tribunal Federal (STF) e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes.

"Senhor Alexandre de Moraes, eu não tenho medo você", disse Carla Zambelli. "Se eu tiver medo e me falar, estou calando também a voz de vocês."

Ela lembrou que foi intimada a depor à Polícia Federal no inquérito que investiga a organização de manifestações antidemocráticas e a incitação de violência nos atos. Carla fez um jogral com o público, que repetiu versos sobre liberdade de expressão e de culto. Muitos discursam em defesa do deputado Otoni de Paula e do cantor Sérgio Reis, alvos de busca e apreensão por estimular os atos.

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles chegou por volta das 13h30 e, em meio à multidão, pediu para que um segurança abrisse o bloqueio da grade para que pudesse entrar na área reservada. Todos estão passando por revistas dos agentes de segurança para se aproximar do carro de som. Salles foi recebido por apoiadores que o reconheceram, mas não deu declarações. Pouco depois, enquanto um helicóptero militar sobrevoava a avenida, o carro de som informou que Jair Bolsonaro estava a bordo.