Terremotos foram identificados nas regiões do Acre e AmazonasBrasileira Reprodução Twitter/Rede Sismográfica

Publicado 09/09/2021 20:23

Manaus - Um tremor de magnitude 4.8 atingiu o município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, na noite dessa quarta-feira (8). O terremoto ocorreu às 22h14 no horário de Brasília e teve magnitude considerada mediana para os níveis já registrados no Brasil pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (#RSBR).



De acordo com o geofísico do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), instituição que apoia a RSBR, Marcos Ferreira, a profundidade do tremor foi calculada em cerca de 15 quilômetros, o que é relativamente raso. No entanto, poucos relatos foram registrados de pessoas que sentiram o evento.

"O evento sísmico ocorreu em uma região de baixa densidade populacional. Assim, não temos muitos relatos de que foi sentido na região. As cidades mais próximas do epicentro são Mâncio Lima/AC e Cruzeiro do Sul/AC", explicou o especialista.

Segundo o geofísico, tremores nessa região costumam ser mais profundos do que os registrados nessa quarta, que foi em torno de 500-600 km.

"Esse evento pode ser ou não resultado da atividade da placa de #Nazca. Entretanto, como não há tantos eventos com essa magnitude em profundidades menores na região, pode ser reflexo, ou um outro mecanismo", acrescentou.