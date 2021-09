Zé Trovão está foragido e foi incluído na lista de procurados da Interpol - Reprodução

Publicado 11/09/2021 08:42

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou nesta sexta-feira, 10, o pedido de habeas corpus apresentado pelos deputados bolsonaristas Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP) a favor do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Com prisão preventiva decretada, o caminhoneiro está foragido no México.

De acordo com o Metrópoles, o magistrado alegou que a “via eleita” para solicitar a derrubada do pedido de prisão “não é adequada” e decidiu não analisar o caso.

“Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência”, diz trecho do despacho.

Zé Trovão teve sua prisão decretada há cinco dias pelo ministro Alexandre de Moraes por promover, através das redes sociais, a incitação de atos de caráter golpista contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).