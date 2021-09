Poderá se vacinar quem estiver com a dose de AstraZeneca vencida entre os dias 1 e 15 de setembro - Divulgação

A prefeitura de São Paulo começa a vacinar com a Pfizer, a partir desta segunda-feira, 13, pessoas que estão com a 2º dose da AstraZeneca atrasada.



Durante o final de semana, o governo de São Paulo entregou aos municípios 400 mil doses de Pfizer que chegaram para a aplicação desta segunda dose. Além disso, os municípios também poderão aplicar vacinas da Pfizer que eventualmente tiverem em seu estoque. A capital paulista recebeu, ao todo, 165 mil doses neste sábado, 11.



Poderá se vacinar quem estiver com a dose de AstraZeneca vencida entre os dias 1 e 15 de setembro.



De acordo com a prefeitura de São Paulo, para este grupo são necessárias cerca de 340 mil doses e a expectativa é de que as unidades de vacinação estejam abastecidas na tarde desta segunda-feira para a vacinação deste público.



A intercambialidade destas vacinas foi chancelada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e pelo PEI, que embasaram a decisão em estudos da Organização Mundial de Saúde e orientações do próprio Ministério da Saúde. A decisão também foi aprovada em deliberação bipartite com o Conselho dos Secretario Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems).



Em nota, o governo de São Paulo afirmou que a intercambialidade de imunizantes irá garantir o esquema vacinal completo de muitos cidadãos, após o “apagão” do Ministério da Saúde, que deixou de enviar quase 1 milhão de doses ao estado em setembro.