Avião da FAB caiu em Campo Grande, no Mato Grosso do SulReprodução/R7

Publicado 13/09/2021 15:47

Uma aeronave de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira, 13. Apesar do susto, o piloto conseguiu ejetar antes da queda e passa bem. Conhecido como "Super Tucano" o avião de combate é um modelo A-29 utilizado para treinamentos de novos pilotos e apresentações.

As informações são de que a queda ocorreu em um local de difícil acesso, em meio as vegetações, o que teria causado um incêndio e, consequentemente, bastante fumaça na região. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que "o piloto foi resgatado por um helicóptero H-60 Black Hawk do Esquadrão Pelicano (2º/10° GAV), passa bem e recebe acompanhamento médico".

"O Comando da Aeronáutica informa que um piloto da Força Aérea Brasileira (FAB) ejetou-se, nesta segunda-feira (13/09), nas proximidades de Campo Grande (MS), após detectar uma falha técnica na aeronave de caça A-29 Super Tucano durante voo de treinamento. A aeronave foi direcionada a uma região desabitada, onde colidiu com o solo. A ocorrência será investigada pelo Comando da Aeronáutica", concluiu o comunicado.