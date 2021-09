Isentos ausentes no Enem 2020 terão nova oportunidade para se inscrever na edição 2021 - Rovena Rosa/Agência Brasil

Isentos ausentes no Enem 2020 terão nova oportunidade para se inscrever na edição 2021Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 14/09/2021 08:59

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas terão um nova oportunidade para participar da edição 2021 do exame. Esses participantes poderão se inscrever a partir das 10h desta terça-feira, 14, na Página do Participante, e terão assegurada a isenção da taxa de inscrição. Até o momento, o Enem conta com 3,1 milhões de candidatos inscritos, menor quantitativo desde 2005.

A iniciativa foi tomada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a reabertura das inscrições para este grupo. Estima-se que quase 3 milhões de participantes tiveram a isenção no ano passado, mas não compareceram ao exame, por conta da pandemia. Para esse público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, juntamente com a realização do Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

Interessados devem acessar a página do participante pelo site https://enem.inep.gov.br/participante/ e solicitar a inscrição até às 23h59 do dia 26 de setembro.

Vale lembrar que a aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 está mantida para todos os participantes que já tiveram a inscrição confirmada no exame, conforme previsto anteriormente nos editais.

Em nota, o instituto afirmou que "o cronograma de aplicação do Enem 2021 para os isentos ausentes na edição 2020 foi planejado de forma a garantir o direito dos participantes de utilizarem o resultado do exame para acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programas do Ministério da Educação (MEC)".



O Inep também irá publicar, nesta terça-feira, o edital de retificação da versão do Enem PPL, com a mudança na data de aplicação das provas. O prazo para adesão será reaberto e os órgãos de administração prisional e socioeducativa interessados poderão aderir ao exame e indicar o responsável pedagógico até 17 de setembro. Já o prazo para inscrição foi prorrogado até 24 de setembro.