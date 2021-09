Após a queda, um incêndio começou no local - Divulgação | Corpo de Bombeiros PMESP

Após a queda, um incêndio começou no localDivulgação | Corpo de Bombeiros PMESP

Publicado 14/09/2021 10:14 | Atualizado 14/09/2021 12:24

Uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira, 14, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento no local, todos os sete passageiros morreram. Dentre eles, estão o empresário Celso Silveira Mello Filho, acionista da empresa Cosan, a esposa e três filhos.

Celso é irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Junto com ele estavam no avião a esposa sua esposa, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

O avião de pequeno porte caiu em um área de vegetação, próximo à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa. A queda resultou em um incêndio na mata.



Atualizando inf sobre a queda de aeronave em Piracicaba. 04 vítimas no local. Aguardando demais inf. pic.twitter.com/8r28kLedYl — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2021 A empresa divulgou uma nota à imprensa informando o falecimento do empresário. Leia na íntegra: A empresa divulgou uma nota à imprensa informando o falecimento do empresário.

"Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu na manhã de hoje, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo".