Elize Matsunaga deixou a penitenciária nesta terça-feira, 14, para uma saída temporária - Reprodução/TV Vanguarda

Publicado 14/09/2021 11:50 | Atualizado 14/09/2021 11:50

São Paulo - Nesta terça-feira, 14, enquanto deixava a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, para uma saída temporária, Elize Matsunaga exibiu um cartaz com uma mensagem para a filha que dizia "Minha filha sempre te amarei além da vida". A menina é fruto do casamento com Marcos Matsunaga, que rendeu a condenação para Elize, após ela ser acusada de matar e esquartejar o marido.

Também deixaram a prisão Suzane Von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, e Anna Carolina Jatobá, condenada no caso Isabela Nardoni. As demais detentas da unidade também saíram do local e devem retornar até a próxima segunda-feira, 20, quando acaba o período de liberdade temporária estipulado.

Após uma série de mudanças ocasionadas pela pandemia, essa é a terceira vez que acontecem as saídas temporárias concedida aos detentos de São Paulo. Têm direito ao benefício os presos que estão em regime semiaberto, já cumpriram parte da pena e apresentam bom comportamento. Entre o Natal e o Ano Novo desse ano as detentas ainda devem ter mais uma saída.